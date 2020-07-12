Боец Ян поблагодарил Россию после завоевания титула чемпиона UFC

«Я знал, что это будет очень сильный соперник, серьезное противостояние, — сказал Ян. — Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать».