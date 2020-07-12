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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Усман защитил титул в бою с Масвидалем на UFC 251, победив единогласным решением судей

На турнире UFC 251, проходящем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), состоялся главный бой основного карда, где в полусреднем весе встретились действующий обладатель титула 32-летний американец нигерийского происхождения Камару Усман и его более опытный 35-летний соотечественник Хорхе Масвидаль.

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Источник: AFP 2020

Все 5 раундов поединка прошли под полным контролем действующего чемпиона, что и демонстрирует единогласное решение судей по итогам боя — 49−46, 50−45, 50−45 в пользу Усмана.

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Теперь Камару Усман сравнялся с россиянином Хабибом Нурмагомедовым по длительности победной серии среди действующих бойцов — у обоих по 12 побед.

Изначально Усман должен был встретиться с Гилбертом Бёрнсом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус, в результате чего схватка сорвалась, и за 6 дней до боя Хорхе Масвидаль принял предложение заменить Бёрнса.

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