Усман защитил титул в бою с Масвидалем на UFC 251, победив единогласным решением судей

Все 5 раундов поединка прошли под полным контролем действующего чемпиона, что и демонстрирует единогласное решение судей по итогам боя — 49−46, 50−45, 50−45 в пользу Усмана.

Теперь Камару Усман сравнялся с россиянином Хабибом Нурмагомедовым по длительности победной серии среди действующих бойцов — у обоих по 12 побед.

Изначально Усман должен был встретиться с Гилбертом Бёрнсом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус, в результате чего схватка сорвалась, и за 6 дней до боя Хорхе Масвидаль принял предложение заменить Бёрнса.