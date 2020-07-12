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12:58 (мск), источник: ТАСС

Президент UFC раскритиковал рефери боя Ян — Альдо

ТАСС, 12 июля. Рефери поздно остановил поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

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Источник: AP 2020

Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Петр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше», — сказал Уайт.

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