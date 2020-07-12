Президент UFC раскритиковал рефери боя Ян — Альдо
ТАСС, 12 июля. Рефери поздно остановил поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Об этом на
ТАСС, 12 июля. Рефери поздно остановил поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Об этом на
Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Петр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше», — сказал Уайт.