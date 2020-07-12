Следующим соперником чемпиона UFC Яна может стать американец Стерлинг

Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин также заявил, что планирует провести следующий бой в октябре.

«Я думаю, что Стерлинг. Он побил многих, кто был на хороших позициях. Он заслуживает этот бой», — сказал Ян.