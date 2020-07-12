Следующим соперником чемпиона UFC Яна может стать американец Стерлинг
ТАСС, 12 июля. Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Петра Яна может стать американец Алджемейн Стерлинг. Об этом Ян заявил на
ТАСС, 12 июля. Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Петра Яна может стать американец Алджемейн Стерлинг. Об этом Ян заявил на
Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин также заявил, что планирует провести следующий бой в октябре.
«Я думаю, что Стерлинг. Он побил многих, кто был на хороших позициях. Он заслуживает этот бой», — сказал Ян.