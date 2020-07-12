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13:11 (мск), источник: Газета.Ру

Названы обладатели бонусов турнира UFC 251

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC 251, который прошел в ночь на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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Бонусы за выступление вечера получили англичанин Дэйви Грант за победу нокаутом над американцем Мартином Дэем, а также чех Иржи Прохазка, который нокаутировал представителя Швейцарии Волкана Оздемира.

Боем вечера стал поединок между американкой Роуз Намаюнас и бразильянкой Джессикой Андраде.

Бойцы получили за свои выступления по $50 тысяч.

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