Масвидаль: С сопляком Ковингтоном я точно драться не собираюсь

Масвидаль не стал отрицать, что может провести бой с Леоном Эдвардсом.



«С этим сопляком я точно драться не собираюсь, потому что Усман смог его финишировать, несмотря на полноценный тренировочный лагерь у Ковингтона. У него было три месяца на подготовку, но он проиграл досрочно. Думаю, что этот парень находится ниже меня. С таким хрупким парнем я точно драться не собираюсь.



Леон Эдвардс? Я соглашусь, если мне сделают привлекательное предложение. Готов подраться с кем угодно за правильные деньги и если это приблизит меня к титулу чемпиона организации», — приводит слова Масвидаля Low Kick MMA.