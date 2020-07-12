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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Масвидаль: С сопляком Ковингтоном я точно драться не собираюсь

Боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о своих потенциальных будущих соперниках и заявил, что не собирается драться с Колби Ковингтоном.

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Источник: AP 2020

Масвидаль не стал отрицать, что может провести бой с Леоном Эдвардсом.

«С этим сопляком я точно драться не собираюсь, потому что Усман смог его финишировать, несмотря на полноценный тренировочный лагерь у Ковингтона. У него было три месяца на подготовку, но он проиграл досрочно. Думаю, что этот парень находится ниже меня. С таким хрупким парнем я точно драться не собираюсь.

Леон Эдвардс? Я соглашусь, если мне сделают привлекательное предложение. Готов подраться с кем угодно за правильные деньги и если это приблизит меня к титулу чемпиона организации», — приводит слова Масвидаля Low Kick MMA.

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