Организаторы боя Александр Емельяненко — Исмаилов призвали не покупать поддельные билеты

«Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой Емельяненко — Исмаилов, — сказал Яценко. — Несмотря на то что мы еще не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдет турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие».