Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
12.07
Севилья
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
11:48 (мск), источник: ТАСС

Организаторы боя Александр Емельяненко — Исмаилов призвали не покупать поддельные билеты

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко предостерегли желающих посетить мероприятие от покупки поддельных билетов. Об этом ТАСС заявил президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ранее стало известно о переносе боя из Москвы в Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой Емельяненко — Исмаилов, — сказал Яценко. — Несмотря на то что мы еще не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдет турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие».

Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

Читайте также
 Медведев: будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком"
Это против моего русского менталитета: Квят объяснил, почему не встал на колено
Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ
«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по форварду
Назначена дата рассмотрения высказывания Медведева по «Спартаку»
Экс-форвард «Оренбурга» получил предложение от «Рубина»
Алду объяснил поражение от Петра Яна на турнире UFC
Видео из соцсети с участием Овечкина рассмешило фанатов
Боец ММА умер в 30 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь