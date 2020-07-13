Организаторы боя Александр Емельяненко — Исмаилов призвали не покупать поддельные билеты

Ранее стало известно о переносе боя из Москвы в Сочи.
«Хотелось бы предостеречь всех потенциальных зрителей от приобретения поддельных билетов на бой Емельяненко — Исмаилов, — сказал Яценко. — Несмотря на то что мы еще не объявили арену проведения турнира в Сочи, в интернете появились непонятные сайты, предлагающие купить или оформить заявку на билеты. В ближайшее время мы объявим арену в Сочи, на которой пройдет турнир АСА 107, и, возможно, запустим продажу билетов на это событие».
Изначально турнир должен был пройти весной в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
В активе Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.