Чемпион UFC Ян вернется в Россию в конце июля

В ночь на воскресенье Ян нокаутировал бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Петр вернется в Россию только 26 июля чартерным рейсом. После того, как завершатся все турниры на “Бойцовском острове”. Это связано с вопросами безопасности», — сказал собеседник агентства.