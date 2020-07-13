Чемпион UFC Ян вернется в Россию в конце июля
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян вернется в Россию 26 июля. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян вернется в Россию 26 июля. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
В ночь на воскресенье Ян нокаутировал бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок прошел на «Бойцовском острове» в
«Петр вернется в Россию только 26 июля чартерным рейсом. После того, как завершатся все турниры на “Бойцовском острове”. Это связано с вопросами безопасности», — сказал собеседник агентства.