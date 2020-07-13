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12:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец ММА умер в 30 лет

Британский боец смешанного стиля (ММА) Жаро Шеперд умер в 30 лет. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, смерть наступила внезапно в воскресенье, 12 июля. Причина пока не называется.

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Промоутеры из организации Conteders, чемпионом которой Шеперд является, в Instagram выразили соболезнования близким бойца. Они отметили, что спортсмен был человеком большого таланта.

Шеперд провел восемь профессиональных боев в ММА. Шесть из них завершились его победой, два — поражением. Он стал чемпионом Conteders в 2020 году, кроме того, в 2018-м один бой провел в Bellator.

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Ранее сообщалось, что непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в 21 год. Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание.

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