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18:41 (мск), источник: ТАСС

Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC

ТАСС, 13 июля. Российский боец Александр Емельяненко не имеет планов по выступлению в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил во время онлайн-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Нам нужно у себя внутри страны развивать наш вид спорта, — сказал Емельяненко. — Я давно говорил, что нет каких-то супербойцов в чемпионате UFC, это просто распиаренный, раскрученный турнир. Нам нужно делать то же самое, нужно драться у себя и делать им нормальную конкуренцию, показывать. Не туда рваться в Америку, популяризировать их продукт, а популяризировать наш».

Ближайший бой Емельяненко проведет с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет 24 июля в Сочи.

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