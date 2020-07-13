Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC
ТАСС, 13 июля. Российский боец Александр Емельяненко не имеет планов по выступлению в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил во время
ТАСС, 13 июля. Российский боец Александр Емельяненко не имеет планов по выступлению в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом он заявил во время
«Нам нужно у себя внутри страны развивать наш вид спорта, — сказал Емельяненко. — Я давно говорил, что нет
Ближайший бой Емельяненко проведет с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет 24 июля в Сочи.