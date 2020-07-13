Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC

«Нам нужно у себя внутри страны развивать наш вид спорта, — сказал Емельяненко. — Я давно говорил, что нет каких-то супербойцов в чемпионате UFC, это просто распиаренный, раскрученный турнир. Нам нужно делать то же самое, нужно драться у себя и делать им нормальную конкуренцию, показывать. Не туда рваться в Америку, популяризировать их продукт, а популяризировать наш».