В Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением чемпиона UFC Яна
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11 июля россиянин нокаутировал бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Рисунок на улице Печатника Григорьева выполнила группа spbcolors.
«Следим за его творчеством со времен, когда это еще не было мейнстримом! Петр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу!» — говорится в сообщении сообщества в инстаграме.
Художник признался в интервью изданию 78.ru, что согласовать работу не удалось, поскольку для этого надо было собрать огромное количество бумаг. На граффити ушло около 30 баллончиков и 10−12 часов.