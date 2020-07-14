В Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением чемпиона UFC Яна

«Следим за его творчеством со времен, когда это еще не было мейнстримом! Петр мастерски расправляется со своими соперниками, как настоящий художник с холстом. Приятно делать подарки таким великим людям! Респект за победу!» — говорится в сообщении сообщества в инстаграме.