Волчица против Принцессы: UFC продолжает зажигать на «Бойцовском острове»

Белбита — Джоджуа
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В предварительном карде (начало — 02:00 мск) выступит 25-летняя Лиана Джоджуа. В UFC она официально представляет свою родную Грузию, но сама спортсменка отмечала, что защищает и флаг России, гражданство которой также имеет.
Джоджуа с детства живет в Москве, пользуется популярностью среди отечественных любителей MMA. Ее главное достижение в карьере также связано с Россией: зимой 2018 года Лиана завоевала чемпионский пояс Fight Nights Global.
После этого успеха спортсменка по прозвищу Волчица пошла на повышение в UFC, однако дебютный бой в новой организации сложился для нее неудачно. В прошлом сентябре Джоджуа в Абу-Даби уступила техническим нокаутом канадке Саре Морас. Теперь местный остров Яс преобразован в легендарную локацию, и Лиана вернулась туда, чтобы перейти в наилегчайший вес и вернуться на победную тропу.
В последние годы схоже складывается карьера и у следующей соперницы Джоджуа. Румынка Диана Белбита на родине стала чемпионкой промоушена RXF, а затем перешла в UFC. В сильнейшей лиге мира спортсменка по прозвищу Принцесса-воин стартовала с поражения, поэтому ей тоже предстоит многое доказывать.
Кроме того, 24-летняя Белбита подходит к предстоящему поединку в ранге фаворитки, что возлагает на нее дополнительную ответственность. Коэффициенты на победу румынки составляют около 1,6 против 2,3−2,5 на успех Джоджуа.
Ривера — Стэменн
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Основные поединки турнира начнутся в пять утра по московскому времени. Среди них стоит выделить схватку в полулегком весе между американцами Джимми Риверой и Коди Стэменном. При этом оба спортсмена занимают рейтинговые позиции в легчайшем дивизионе — девятое и десятое места соответственно.
Впрочем, Стэменн свой последний бой провел как раз в полулегкой категории. В июне спортсмен одолел Брайана Келлехера и не смог сдержать слез. За неделю до поединка скончался младший брат Коди, которому он обещал стать чемпионом UFC. Для достижения столь амбициозной цели 30-летнему Стэменну необходимо развивать победную серию.
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Сделать это наверняка будет непросто, так как Ривера намерен посрамить всех, кто списал его со счетов. Американец проиграл три из четырех последних боев, однако эти неудачи случились с лучшими представителями легчайшего веса. Сам Джимми после поражения от Яна не появлялся в октагоне больше года, поэтому нынешняя форма 31-летнего атлета представляется весьма загадочной.
При этом былые заслуги позволяют Ривере подходить к поединку в статусе фаворита. Коэффициенты букмекеров на его победу составляют около 1,7 против 2,2−2,3 на успех Стэменна.
Кэттер — Иге
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Главным событием турнира назначен еще один бой в полулегком весе. В октагоне сойдутся американцы Келвин Кэттер и Дэн Иге, занимающие шестую и десятую строчки рейтинга дивизиона. Кэттер наверняка хорошо запомнился российским болельщикам после выступления в Москве прошлой осенью. Тогда боец из США уступил Забиту Магомедшарипову, но проявил себя весьма достойно.
Поражение 32-летний Келвин закрыл весной, нокаутировав Джереми Стивенса. Американец доказал, что является очень качественным и прогрессирующим спортсменом. Дальнейшие успехи точно сделают из него полноценного участника титульной гонки.
О таких высотах грезит и соперник Кэттера. Причем Иге идет на внушительной серии из шести побед подряд. Но здесь важно заметить, что некоторые из побед американца выглядели очень неоднозначными. В том числе его последняя виктория над Эдсоном Барбозой, которая спровоцировала эмоциональный бум в социальных сетях. Зато на «Бойцовском острове» 28-летний Иге получит шанс подтвердить, что он действительно достоин дальнейшего подъема в рейтинге.
К тому же букмекеры считают Дэна явным андердогом противостояния, что лишь увеличивает ценность его возможной победы. Коэффициенты на успех Иге составляют 3,5−3,9 против 1,3 на триумф Кэттера.