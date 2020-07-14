Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Норвич
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Брешиа
Футбол. Зарубежный
13.07
Вильярреал
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
13.07
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
13.07
Интер
Торино
31
Футбол. Зарубежный
13.07
Гранада
Реал
12
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не нужно сравнивать нас с Хабибом. Мы совсем разные». Петр Ян — о поясе UFC, соперниках и флаге России

Новый российский чемпион UFC дал интервью «СЭ».

Наверх
Источник: AFP 2020
Во время загрузки произошла ошибка.

«На что потрачу гонорар? Да ни на что. У меня все есть»

— Как отпраздновали победу? Или все еще впереди?

— Вчера посидели, поужинали. Некоторые ребята сегодня уже улетели — наши, из «Тайгера» (зал Tiger Muay Thai в Таиланде, где тренируется Ян. — Прим. «СЭ»), команда Алекса Волкановски. Особо не праздновал. Наверное, праздновать будем уже дома.

— Значит, пляжной вечеринки так и не случилось.

— Да, там что-то непонятное. То ли она отменилась, то ли мы опоздали.

— С Альдо после боя пересекались?

— Я — нет, а вот мои ребята его видели.

— Четыре года назад, когда тренировались вместе с ним, могли представить, что летом 2020-го будете биться за пояс UFC и выиграете?

— Нет, конечно. И подумать не мог, что буду драться когда-либо с Альдо. Он долгое время выступал в другом весе, не собирался опускаться на категорию выше. Я вообще тогда об этом не думал.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Самое неожиданное поздравление с победой?

— Очень много… Каждое поздравление мне приятно. Сейчас много известных людей пишут. Но в голове это не держу.

— Вас Кадыров поздравил вас с победой в своем телеграм-канале. Не звонил?

— Я видел новость об этом в одной из групп, но нет, он мне не звонил.

— Открыл Best of MMA (популярный паблик об ММА во «Вконтакте») — там самые залайканные комментарии к посту о вашей победе — с добрыми словами от болельщиков из Дагестана. Дагестанские бойцы поздравляли? Ведь считается, что вас там недолюбливают.

— Многие ребята поздравили. Например, Рашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, Забит Магомедшарипов, другие бойцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как изменится ваша жизнь после завоевания чемпионского пояса?

— Мне нужно стать еще ответственнее, еще дисциплинированнее. Потому что впереди еще более серьезные вызовы. По Instagram чувствую, что стал популярнее. Подписчиков все больше и больше. Впрочем, популярнее ты становишься с каждым боем.

— Первое, что купите на гонорар за этот бой?

— Да ничего не собираюсь. Все есть у меня.

— Да не может быть. У каждого человека есть что-то, что хочется приобрести.

— Даже не знаю. Нет ничего определенного. Но есть в планах построить дом.

— Вам полагаются отчисления от продаж PPV (турнир UFC 251 собрал 1,3 миллиона проданных платных трансляций)?

— Сейчас — нет. Отчисления бывают, когда защищаешь пояс. Получается, что они будут в моем следующем поединке.

«Российский флаг — часть моего образа и мотивация для нашей молодежи и спортсменов»

— Как долго еще пробудете на Бойцовском острове?

— У нас чартерный рейс в Москву 26 июля. Но, может быть, получится улететь пораньше. Пока непонятно. Как будет понятно — вы все узнаете.

— Есть представление, когда сможете отправиться в турне с поясом чемпиона UFC по городам, расположенным за Уралом?

— Думаю, что уже этим летом — в августе.

— Какие это будут города, помимо Екатеринбурга?

— Первым делом я хотел бы привезти пояс туда, где я тренировался. Это Омск. Приеду к моему тренеру. Он, правда, сейчас работает уже не в том зале, в котором я занимался.

— А Дудинка?

— Туда — нет. Это очень уж далеко (Петр Ян начал заниматься боксом в Дудинке, Красноярский край. — Прим. «СЭ»). Мой первый тренер сейчас в Красноярске живет. Вот до него, может быть, с поясом и доеду.

Во время загрузки произошла ошибка.

— За боксом сейчас следите?

— В последнее время долгое время ничего нет. А так — смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами.

— Кто лучший вне зависимости от весовой категории?

— Ломаченко.

— Может быть, я что-то упустил, но, кажется, вы — единственный российский боец UFC, который выходит на бои с флагом России, за спиной которого висит флаг во время объявления бойцов, и который набрасывает на себя флаг после поединков. Почему так делаете?

— Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России.

— То есть таким образом хотите сделать так, чтобы все знали — русские мужики умеют драться?

— Нет. Это и так все знают. Но многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом… Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов.

«Сехудо — клоун, Гарбрандт — хрустальная борода, О’Мэлли — пудель»

— Насколько приятно осознавать, что теперь вызовы будете бросать не вы, а вызовы будут бросать вам?

— Да, интересное время началось. У всех все кипит, гремит! Теперь я могу смотреть и выбирать.

— Сейчас выбираете Алджамейна Стерлинга?

— Да, хотел бы драться с ним. Думаю, сейчас он больше всех заслуживает боя за пояс.

— А почему он, а не Марлон Мораес?

— Мораес недавно дрался за пояс и проиграл (бразилец был нокаутирован Генри Сехудо в июне 2019 года. — Прим. «СЭ»). А Стерлинг идет на серии побед.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы в Twitter ответили Гарбрандту, но не ответили Сехудо. Специально проигнорили Генри или просто не до него было?

— Честно говоря, уже не помню, что он написал (Сехудо обозвал Яна уродливой картошкой. — Прим. «СЭ»). Может быть, отвечу ему чуть позже. Сейчас он может гавкать, тявкать. Но раньше-то он себе других соперников выбирал, другие перспективы искал. Он сбежал (в мае Сехудо объявил о завершении карьеры. — Прим. «СЭ»).

— На ваш взгляд, он вернется?

— Конечно.

— То есть просто хочет себе ценник повысить?

— Это амбиции, это характер… Когда ты был в спорте, в атмосфере соперничества, а потом захотел отдохнуть, то потом пройдет не так много времени, и ты захочешь вернуться. Почувствуешь, что можешь конкурировать с этими парнями. Тем более есть возможность заработать хорошие деньги.

— У вас правда есть неприязнь к Сехудо, или просто нравится стебаться над ним?

— Не сказал бы, что у меня к нему есть прямо какая-то неприязнь. Но он говорит такие вещи… Чересчур его заносит. Он немножко переигрывает.

— Все выражения, которые пишете в Twitter на английском, сами придумываете?

— Переводим через переводчик. Что-то перевести помогает менеджер.

— Ваш любимый собственный панч в соцсетях?

— Да там все заходит классно. Все по делу, все по существу.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как бы вы охарактеризовали Стерлинга одним словом?

— Хм… Даже и не знаю.

— Сехудо?

— Клоун.

— Гарбрандт?

— Хрустальная борода.

— О’Мэлли?

— Пудель.

— Сейчас пойдут разговоры насчет того, кто круче — вы или Хабиб Нурмагомедов.

— Я не считаю, что нас нужно сравнивать. Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый во своему хорош. Я не хочу быть на кого-то похожим. Каждый хорош по-своему.

 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Потерянные миллионы: главу РУСАДА подозревают в коррупции
«Реал» — в одной победе от титула. Серхио Рамос снова герой
Волчица против Принцессы: UFC на «Бойцовском острове»
Капризову и Романову пророчат успешные карьеры в НХЛ
«На катке папа мог поспать». Какой фигуристкой была Тутберидзе
Как превратить дисквалификацию в фарс. Рецепт от ВАДА
В «Зените» прокомментировали интерес к футболисту «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь