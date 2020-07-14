«Не нужно сравнивать нас с Хабибом. Мы совсем разные». Петр Ян — о поясе UFC, соперниках и флаге России

Источник: AFP 2020

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«На что потрачу гонорар? Да ни на что. У меня все есть»

— Как отпраздновали победу? Или все еще впереди?

— Вчера посидели, поужинали. Некоторые ребята сегодня уже улетели — наши, из «Тайгера» (зал Tiger Muay Thai в Таиланде, где тренируется Ян. — Прим. «СЭ»), команда Алекса Волкановски. Особо не праздновал. Наверное, праздновать будем уже дома.

— Значит, пляжной вечеринки так и не случилось.

— Да, там что-то непонятное. То ли она отменилась, то ли мы опоздали.

— С Альдо после боя пересекались?

— Я — нет, а вот мои ребята его видели.

— Четыре года назад, когда тренировались вместе с ним, могли представить, что летом 2020-го будете биться за пояс UFC и выиграете?

— Нет, конечно. И подумать не мог, что буду драться когда-либо с Альдо. Он долгое время выступал в другом весе, не собирался опускаться на категорию выше. Я вообще тогда об этом не думал.

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— Самое неожиданное поздравление с победой?

— Очень много… Каждое поздравление мне приятно. Сейчас много известных людей пишут. Но в голове это не держу.

— Вас Кадыров поздравил вас с победой в своем телеграм-канале. Не звонил?

— Я видел новость об этом в одной из групп, но нет, он мне не звонил.

— Открыл Best of MMA (популярный паблик об ММА во «Вконтакте») — там самые залайканные комментарии к посту о вашей победе — с добрыми словами от болельщиков из Дагестана. Дагестанские бойцы поздравляли? Ведь считается, что вас там недолюбливают.

— Многие ребята поздравили. Например, Рашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, Забит Магомедшарипов, другие бойцы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CClpYSWHuby/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CClpYSWHuby/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CClpYSWHuby/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Петр "No Mercy" Ян (@petr_yan)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-13T16:01:44+00:00">13 Июл 2020 в 9:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как изменится ваша жизнь после завоевания чемпионского пояса?

— Мне нужно стать еще ответственнее, еще дисциплинированнее. Потому что впереди еще более серьезные вызовы. По Instagram чувствую, что стал популярнее. Подписчиков все больше и больше. Впрочем, популярнее ты становишься с каждым боем.

— Первое, что купите на гонорар за этот бой?

— Да ничего не собираюсь. Все есть у меня.

— Да не может быть. У каждого человека есть что-то, что хочется приобрести.

— Даже не знаю. Нет ничего определенного. Но есть в планах построить дом.

— Вам полагаются отчисления от продаж PPV (турнир UFC 251 собрал 1,3 миллиона проданных платных трансляций)?

— Сейчас — нет. Отчисления бывают, когда защищаешь пояс. Получается, что они будут в моем следующем поединке.

«Российский флаг — часть моего образа и мотивация для нашей молодежи и спортсменов»

— Как долго еще пробудете на Бойцовском острове?

— У нас чартерный рейс в Москву 26 июля. Но, может быть, получится улететь пораньше. Пока непонятно. Как будет понятно — вы все узнаете.

— Есть представление, когда сможете отправиться в турне с поясом чемпиона UFC по городам, расположенным за Уралом?

— Думаю, что уже этим летом — в августе.

— Какие это будут города, помимо Екатеринбурга?

— Первым делом я хотел бы привезти пояс туда, где я тренировался. Это Омск. Приеду к моему тренеру. Он, правда, сейчас работает уже не в том зале, в котором я занимался.

— А Дудинка?

— Туда — нет. Это очень уж далеко (Петр Ян начал заниматься боксом в Дудинке, Красноярский край. — Прим. «СЭ»). Мой первый тренер сейчас в Красноярске живет. Вот до него, может быть, с поясом и доеду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCi02U0n43G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCi02U0n43G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCi02U0n43G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Петр "No Mercy" Ян (@petr_yan)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-12T13:44:14+00:00">12 Июл 2020 в 6:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— За боксом сейчас следите?

— В последнее время долгое время ничего нет. А так — смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами.

— Кто лучший вне зависимости от весовой категории?

— Ломаченко.

— Может быть, я что-то упустил, но, кажется, вы — единственный российский боец UFC, который выходит на бои с флагом России, за спиной которого висит флаг во время объявления бойцов, и который набрасывает на себя флаг после поединков. Почему так делаете?

— Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России.

— То есть таким образом хотите сделать так, чтобы все знали — русские мужики умеют драться?

— Нет. Это и так все знают. Но многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом… Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов.

«Сехудо — клоун, Гарбрандт — хрустальная борода, О’Мэлли — пудель»

— Насколько приятно осознавать, что теперь вызовы будете бросать не вы, а вызовы будут бросать вам?

— Да, интересное время началось. У всех все кипит, гремит! Теперь я могу смотреть и выбирать.

— Сейчас выбираете Алджамейна Стерлинга?

— Да, хотел бы драться с ним. Думаю, сейчас он больше всех заслуживает боя за пояс.

— А почему он, а не Марлон Мораес?

— Мораес недавно дрался за пояс и проиграл (бразилец был нокаутирован Генри Сехудо в июне 2019 года. — Прим. «СЭ»). А Стерлинг идет на серии побед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dRpGJJDkAVI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы в Twitter ответили Гарбрандту, но не ответили Сехудо. Специально проигнорили Генри или просто не до него было?

— Честно говоря, уже не помню, что он написал (Сехудо обозвал Яна уродливой картошкой. — Прим. «СЭ»). Может быть, отвечу ему чуть позже. Сейчас он может гавкать, тявкать. Но раньше-то он себе других соперников выбирал, другие перспективы искал. Он сбежал (в мае Сехудо объявил о завершении карьеры. — Прим. «СЭ»).

— На ваш взгляд, он вернется?

— Конечно.

— То есть просто хочет себе ценник повысить?

— Это амбиции, это характер… Когда ты был в спорте, в атмосфере соперничества, а потом захотел отдохнуть, то потом пройдет не так много времени, и ты захочешь вернуться. Почувствуешь, что можешь конкурировать с этими парнями. Тем более есть возможность заработать хорошие деньги.

— У вас правда есть неприязнь к Сехудо, или просто нравится стебаться над ним?

— Не сказал бы, что у меня к нему есть прямо какая-то неприязнь. Но он говорит такие вещи… Чересчур его заносит. Он немножко переигрывает.

— Все выражения, которые пишете в Twitter на английском, сами придумываете?

— Переводим через переводчик. Что-то перевести помогает менеджер.

— Ваш любимый собственный панч в соцсетях?

— Да там все заходит классно. Все по делу, все по существу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XT91uqYm4tg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как бы вы охарактеризовали Стерлинга одним словом?

— Хм… Даже и не знаю.

— Сехудо?

— Клоун.

— Гарбрандт?

— Хрустальная борода.

— О’Мэлли?

— Пудель.

— Сейчас пойдут разговоры насчет того, кто круче — вы или Хабиб Нурмагомедов.