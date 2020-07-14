«Не нужно сравнивать нас с Хабибом. Мы совсем разные». Петр Ян — о поясе UFC, соперниках и флаге России
Новый российский чемпион UFC дал интервью «СЭ».
Новый российский чемпион UFC дал интервью «СЭ».
— Как отпраздновали победу? Или все еще впереди?
— Вчера посидели, поужинали. Некоторые ребята сегодня уже улетели — наши, из «Тайгера» (зал Tiger Muay Thai в Таиланде, где тренируется Ян. — Прим. «СЭ»), команда Алекса Волкановски. Особо не праздновал. Наверное, праздновать будем уже дома.
— Значит, пляжной вечеринки так и не случилось.
— Да, там
— С Альдо после боя пересекались?
— Я — нет, а вот мои ребята его видели.
— Четыре года назад, когда тренировались вместе с ним, могли представить, что летом 2020-го будете биться за пояс UFC и выиграете?
— Нет, конечно. И подумать не мог, что буду драться
— Самое неожиданное поздравление с победой?
— Очень много… Каждое поздравление мне приятно. Сейчас много известных людей пишут. Но в голове это не держу.
— Вас Кадыров поздравил вас с победой в своем
— Я видел новость об этом в одной из групп, но нет, он мне не звонил.
— Открыл Best of MMA (популярный паблик об ММА во «Вконтакте») — там самые залайканные комментарии к посту о вашей победе — с добрыми словами от болельщиков из Дагестана. Дагестанские бойцы поздравляли? Ведь считается, что вас там недолюбливают.
— Многие ребята поздравили. Например, Рашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, Забит Магомедшарипов, другие бойцы.
— Как изменится ваша жизнь после завоевания чемпионского пояса?
— Мне нужно стать еще ответственнее, еще дисциплинированнее. Потому что впереди еще более серьезные вызовы. По Instagram чувствую, что стал популярнее. Подписчиков все больше и больше. Впрочем, популярнее ты становишься с каждым боем.
— Первое, что купите на гонорар за этот бой?
— Да ничего не собираюсь. Все есть у меня.
— Да не может быть. У каждого человека есть
— Даже не знаю. Нет ничего определенного. Но есть в планах построить дом.
— Вам полагаются отчисления от продаж PPV (турнир UFC 251 собрал 1,3 миллиона проданных платных трансляций)?
— Сейчас — нет. Отчисления бывают, когда защищаешь пояс. Получается, что они будут в моем следующем поединке.
— Как долго еще пробудете на Бойцовском острове?
— У нас чартерный рейс в Москву 26 июля. Но, может быть, получится улететь пораньше. Пока непонятно. Как будет понятно — вы все узнаете.
— Есть представление, когда сможете отправиться в турне с поясом чемпиона UFC по городам, расположенным за Уралом?
— Думаю, что уже этим летом — в августе.
— Какие это будут города, помимо Екатеринбурга?
— Первым делом я хотел бы привезти пояс туда, где я тренировался. Это Омск. Приеду к моему тренеру. Он, правда, сейчас работает уже не в том зале, в котором я занимался.
— А Дудинка?
— Туда — нет. Это очень уж далеко (Петр Ян начал заниматься боксом в Дудинке, Красноярский край. — Прим. «СЭ»). Мой первый тренер сейчас в Красноярске живет. Вот до него, может быть, с поясом и доеду.
— За боксом сейчас следите?
— В последнее время долгое время ничего нет. А так — смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами.
— Кто лучший вне зависимости от весовой категории?
— Ломаченко.
— Может быть, я
— Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России.
— То есть таким образом хотите сделать так, чтобы все знали — русские мужики умеют драться?
— Нет. Это и так все знают. Но многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом… Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов.
— Насколько приятно осознавать, что теперь вызовы будете бросать не вы, а вызовы будут бросать вам?
— Да, интересное время началось. У всех все кипит, гремит! Теперь я могу смотреть и выбирать.
— Сейчас выбираете Алджамейна Стерлинга?
— Да, хотел бы драться с ним. Думаю, сейчас он больше всех заслуживает боя за пояс.
— А почему он, а не Марлон Мораес?
— Мораес недавно дрался за пояс и проиграл (бразилец был нокаутирован Генри Сехудо в июне 2019 года. — Прим. «СЭ»). А Стерлинг идет на серии побед.
— Вы в Twitter ответили Гарбрандту, но не ответили Сехудо. Специально проигнорили Генри или просто не до него было?
— Честно говоря, уже не помню, что он написал (Сехудо обозвал Яна уродливой картошкой. — Прим. «СЭ»). Может быть, отвечу ему чуть позже. Сейчас он может гавкать, тявкать. Но
— На ваш взгляд, он вернется?
— Конечно.
— То есть просто хочет себе ценник повысить?
— Это амбиции, это характер… Когда ты был в спорте, в атмосфере соперничества, а потом захотел отдохнуть, то потом пройдет не так много времени, и ты захочешь вернуться. Почувствуешь, что можешь конкурировать с этими парнями. Тем более есть возможность заработать хорошие деньги.
— У вас правда есть неприязнь к Сехудо, или просто нравится стебаться над ним?
— Не сказал бы, что у меня к нему есть прямо
— Все выражения, которые пишете в Twitter на английском, сами придумываете?
— Переводим через переводчик.
— Ваш любимый собственный панч в соцсетях?
— Да там все заходит классно. Все по делу, все по существу.
— Как бы вы охарактеризовали Стерлинга одним словом?
— Хм… Даже и не знаю.
— Сехудо?
— Клоун.
— Гарбрандт?
— Хрустальная борода.
— О’Мэлли?
— Пудель.
— Сейчас пойдут разговоры насчет того, кто круче — вы или Хабиб Нурмагомедов.
— Я не считаю, что нас нужно сравнивать. Мы абсолютно разные. Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый во своему хорош. Я не хочу быть на