Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Норвич
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Брешиа
Футбол. Премьер-лига
15.07
Урал
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
15.07
Спартак
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
15.07
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
15.07
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Создатель UFC назвал Тактарова первым чемпионом лиги из России

Олега Тактарова можно считать первым чемпионом UFC из России. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал основатель UFC Арт Дэйви.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

14 июля 1995 года Тактаров выиграл турнира UFC 6, за победу в котором получил пояс. При этом тогда в UFC не существовало дивизионов — лига проводила турниры-восьмерки и так называемые супербои. Весовые категории в UFC появились в 1997 году, когда Тактаров там уже не выступал. Первым «дивизионным» чемпионом UFC в 2018 году стал легковес Хабиб Нурмагомедов. 12 июля этого года пояс UFC в легчайшем весе завоевал Петр Ян.

— Он — первый чемпион UFC из России, — сказал Дэйви. — На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трех разных соперников за один вечер. Я уважаю то, что Хабиб делает сейчас, но он дерется два раза в год. Это намного легче. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником до пресс-конференции за сутки до стартового гонга. Это нереально сейчас. И у нас тогда правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать. Это всегда будет с ним, и поэтому он должен быть в Зале славы. Я сказал об этом Дане Уайту, он знает.

Во время загрузки произошла ошибка.

— И что Дана Уайт ответил?

— Да ничего он не сказал, улыбнулся только. Он не хотел спорить на эту тему. Но Олег заслужил признания.

— Вы с полной уверенностью подтверждаете, что Олег Тактаров, а не Хабиб Нурмагомедов — первый чемпион UFC из России?

— Абсолютно! Тут и дискуссии быть не может, на мой взгляд. Первый российский чемпион — Олег Тактаров, Русский медведь.

Читайте также
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
Футболист «Динамо» дисквалифицирован до конца сезона РПЛ
Названо условие для возвращения Александра Кокорина в «Зенит»
«Барселона» предложила своего футболиста «Арсеналу» и «Ньюкаслу»
Андрей Тихонов сравнил «Спартак» при Каррере и Тедеско
Тутберидзе попросила Щербакову уйти из ее группы в 2014 году
Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь