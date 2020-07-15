Появилось видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга
Болельщики встретили российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна, прилетевшего из
Болельщики встретили российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна, прилетевшего из
Поприветствовать спортсмена пришли десятки поклонников. 12 июля в ОАЭ Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду.
На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.