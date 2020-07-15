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21:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга

Болельщики встретили российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна, прилетевшего из Абу-Даби, в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Видео появилось в аккаунте бойцовского клуба «Архангел Михаил» в Instagram.

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Поприветствовать спортсмена пришли десятки поклонников. 12 июля в ОАЭ Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.

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