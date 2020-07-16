Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.07
Лечче
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
15.07
Рома
Верона
21
Футбол. Зарубежный
15.07
Сассуоло
Ювентус
33
Футбол. Зарубежный
15.07
Удинезе
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
15.07
Арсенал
Ливерпуль
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Зенит
Оренбург
41
Футбол. Зарубежный
15.07
Сампдория
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
15.07
Болонья
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
15.07
Милан
Парма
31
Футбол. Зарубежный
15.07
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
15.07
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
15.07
Манчестер Сити
Борнмут
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Спартак
Ахмат
30
Футбол. Премьер-лига
15.07
Крылья Советов
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
15.07
Урал
Арсенал Т
13
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
00:38 (мск), источник: Известия

Бойцовский курс: почему MMA набирает такую популярность в России

У нашей страны уже два чемпиона UFC, а телетрансляции бьют рекорды.

Наверх
Источник: AP 2020
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
В бою между россиянином и американцем на кону стоял «объединенный» пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Российские смешанные единоборства находят всё новых зрителей и в последние годы сделали гигантский шаг вперед. Теперь у страны есть не только несколько талантливых бойцов, но и два чемпиона самой престижной лиги мира — UFC. Имена Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна знает сегодня каждый любитель спорта. На подходе еще один чемпион — Забит Магомедшарипов, который чуть ли не каждый бой получает приз за самый зрелищный поединок вечера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Петр Ян назвал сроки завершения карьеры

Количество перешло в качество

Рейтинги трансляций смешанных единоборств на телевидении обновляют рекорды и зачастую обходят даже футбол с хоккеем. Например, турнир UFC 251, показанный в прямом эфире РЕН ТВ 12 июля, собрал у экранов 4,6 млн зрителей по всей стране. В Москве доля в целевой аудитории 25−54 составила 23,9%, доля мужчин в этой возрастной категории — 22,2%. По России в целом эти показатели составили 16,2 и 21,5% соответственно. С чем связан такой прорыв, «Известия» выясняли вместе с экспертами.

— Здесь можно выделить два момента. Первый: ММА стали воспринимать как профессиональный спорт, — заявил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко. — Появляются новые команды, хороший менеджмент. Количество промоушенов увеличилось, качество продукта улучшилось, пришли спонсоры. Это, конечно, сказывается на уровне спортсменов. Второй момент: если брать именно UFC, то два года назад они зашли на наш рынок и с тех пор число бойцов, подписанных UFC, выросло, появились новые лидеры.

На данный момент Россия занимает третье место в мире по числу профессиональных бойцов ММА после США и Бразилии.
Александр Скаредин
Глава российской профессиональной команды «Рать»

Глава российской профессиональной команды «Рать» Александр Скаредин согласен с коллегой в том, что прорыв отечественных ММА — это результат системной работы.

— Количество всегда переходит в качество, — считает эксперт. — На данный момент Россия занимает третье место в мире по числу профессиональных бойцов ММА после США и Бразилии. Очевидно, что это должно было вылиться во что-то, и вот оно вылилось в целую группу спортсменов в топе и во второго чемпиона UFC, а возможно, будет и третий. Забит Магомедшарипов к этому идет, но я бы не стал торопиться. Он — яркий, интересный, разносторонний, зрелищный боец, но проблема в том, что во всех боях он подсаживается к концу поединка. Хотя они пока трехраундовые. А чтобы быть чемпионом, ты должен сражаться в пятираундовом бою. И каким образом он с этим справится, не совсем понятно. Ему нужно решить проблемы с выносливостью.

Ликование Забита Магомедшарипова. | Источник: AP

В июле Забит Магомедшарипов стал вторым номером в полулегком дивизионе UFC. А 29 августа дагестанец подерется с мексиканцем Яиром Родригесом. Это будет бой претендентов: оба бойца идут на хорошей победной серии, так что выигравший поединок будет драться за титул, отметил менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов.

— Забит — топовый боец, он действительно ближе всех сейчас находится в гонке за титул, — подчеркнул Николай Клименко. — Думаю, у него есть хорошие шансы стать третьим чемпионом UFC. Однако многое зависит от его функциональной подготовки, так как мы знаем, что основные проблемы у него возникают в третьем раунде, а если бой будет титульным, то ему придется пройти дистанцию в пять раундов.

Читайте также
Появилось видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга

Новое время

Победы отдельных бойцов, а тем более титулы Нурмагомедова и Яна разбудили интерес к ММА в российских регионах. У чемпионов сейчас нет отбоя от рекламных контрактов. Другие бойцы видят всё это и также стремятся пробиться на самый верх.

— А начался этот интерес не с Хабиба, а еще со времен Федора Емельяненко, Олега Тактарова и Сергея Харитонова, именно они — первопроходцы ММА в России, — продолжил Николай Клименко.

По мнению экспертов, появись Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян в начале или даже конце 1990-х, у них было бы намного меньше шансов добиться такого успеха, ведь тогда в России не было индустрии боев, промоушенов, залов и спарринг-партнеров. Им повезло попасть во время, когда всё это уже появилось.

— Успехи Хабиба и Яна ведут к росту индустрии, но начала она расти в нулевые годы. Деньги в нее стали вкладывать еще тогда, — считает Александр Скаредин.

Радость Петра Яна. | Источник: AP

Единственное, в чем мнения экспертов разошлись, так это в перспективах смешанных единоборств — станут ли они популярнее футбола и хоккея в России. Николай Клименко уверен, что вероятность догнать эти виды спорта существует.

— Хоккей тяжело обойти, так как это массовый и при этом олимпийский вид спорта, но те личности, о которых я сказал и о которых все знают — те же Нурмагомедов, Емельяненко, Ян, — однажды выведут ММА на один уровень с футболом и хоккеем, это лишь вопрос времени, — заключил эксперт.

Читайте также
Создатель UFC назвал Тактарова первым чемпионом лиги из России

Александр Скаредин полагает, что в наших реалиях это невозможно. По сравнению с футболом и хоккеем российские ММА находятся в проигрышном положении.

— Можно просто сравнить суммы денег, которые вкладывают в данные виды спорта, и мы увидим, что это небо и земля, — заявил специалист. — Людям интересны отдельные турниры, им нравится смотреть на бои наших лидеров, но в целом футбол и хоккей им намного интереснее. Все отлично понимают, что такое гол, но очень небольшое количество людей знают, как считают очки в партере и прочие нюансы боев ММА. Даже в США смешанные единоборства далеко отстают по рейтингам от баскетбола и хоккея, несмотря на огромный прогресс UFC. ММА никогда не станет спортом номер один ни в мире, ни тем более в России, поэтому надо просто радоваться за наших чемпионов и надеяться, что смешанные единоборства становятся всё популярнее.

Следующим соперником Петра Яна с высокой долей вероятности будет Алджамейн Стерлинг. Хабиб Нурмагомедов должен провести бой против Джастина Гэтжи уже 19 сентября. Впрочем, подтверждения этому поединку по-прежнему пока не получено.

Михаил Потапов

Читайте также
 «Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин
Бойцовский курс: почему MMA набирает такую популярность в России
Судьи снова обидели «Спартак». В этот раз команда разозлилась
«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Зенит» отправил «Оренбург» в ФНЛ. Дзюба стал лучшим бомбардиром
«Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
«Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Кокорин
«Манчестер Сити» победил клуб российского бизнесмена в матче АПЛ
Федун: Продам «Спартак» за рубль. Готовы тратить 10 миллиардов?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь