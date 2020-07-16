Бойцовский курс: почему MMA набирает такую популярность в России

Источник: AP 2020

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии В бою между россиянином и американцем на кону стоял «объединенный» пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Российские смешанные единоборства находят всё новых зрителей и в последние годы сделали гигантский шаг вперед. Теперь у страны есть не только несколько талантливых бойцов, но и два чемпиона самой престижной лиги мира — UFC. Имена Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна знает сегодня каждый любитель спорта. На подходе еще один чемпион — Забит Магомедшарипов, который чуть ли не каждый бой получает приз за самый зрелищный поединок вечера.

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Количество перешло в качество

Рейтинги трансляций смешанных единоборств на телевидении обновляют рекорды и зачастую обходят даже футбол с хоккеем. Например, турнир UFC 251, показанный в прямом эфире РЕН ТВ 12 июля, собрал у экранов 4,6 млн зрителей по всей стране. В Москве доля в целевой аудитории 25−54 составила 23,9%, доля мужчин в этой возрастной категории — 22,2%. По России в целом эти показатели составили 16,2 и 21,5% соответственно. С чем связан такой прорыв, «Известия» выясняли вместе с экспертами.

— Здесь можно выделить два момента. Первый: ММА стали воспринимать как профессиональный спорт, — заявил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко. — Появляются новые команды, хороший менеджмент. Количество промоушенов увеличилось, качество продукта улучшилось, пришли спонсоры. Это, конечно, сказывается на уровне спортсменов. Второй момент: если брать именно UFC, то два года назад они зашли на наш рынок и с тех пор число бойцов, подписанных UFC, выросло, появились новые лидеры.

На данный момент Россия занимает третье место в мире по числу профессиональных бойцов ММА после США и Бразилии. Александр Скаредин Глава российской профессиональной команды «Рать»

Глава российской профессиональной команды «Рать» Александр Скаредин согласен с коллегой в том, что прорыв отечественных ММА — это результат системной работы.

— Количество всегда переходит в качество, — считает эксперт. — На данный момент Россия занимает третье место в мире по числу профессиональных бойцов ММА после США и Бразилии. Очевидно, что это должно было вылиться во что-то, и вот оно вылилось в целую группу спортсменов в топе и во второго чемпиона UFC, а возможно, будет и третий. Забит Магомедшарипов к этому идет, но я бы не стал торопиться. Он — яркий, интересный, разносторонний, зрелищный боец, но проблема в том, что во всех боях он подсаживается к концу поединка. Хотя они пока трехраундовые. А чтобы быть чемпионом, ты должен сражаться в пятираундовом бою. И каким образом он с этим справится, не совсем понятно. Ему нужно решить проблемы с выносливостью.

Ликование Забита Магомедшарипова. | Источник: AP

В июле Забит Магомедшарипов стал вторым номером в полулегком дивизионе UFC. А 29 августа дагестанец подерется с мексиканцем Яиром Родригесом. Это будет бой претендентов: оба бойца идут на хорошей победной серии, так что выигравший поединок будет драться за титул, отметил менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов.

— Забит — топовый боец, он действительно ближе всех сейчас находится в гонке за титул, — подчеркнул Николай Клименко. — Думаю, у него есть хорошие шансы стать третьим чемпионом UFC. Однако многое зависит от его функциональной подготовки, так как мы знаем, что основные проблемы у него возникают в третьем раунде, а если бой будет титульным, то ему придется пройти дистанцию в пять раундов.

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Новое время

Победы отдельных бойцов, а тем более титулы Нурмагомедова и Яна разбудили интерес к ММА в российских регионах. У чемпионов сейчас нет отбоя от рекламных контрактов. Другие бойцы видят всё это и также стремятся пробиться на самый верх.

— А начался этот интерес не с Хабиба, а еще со времен Федора Емельяненко, Олега Тактарова и Сергея Харитонова, именно они — первопроходцы ММА в России, — продолжил Николай Клименко.

По мнению экспертов, появись Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян в начале или даже конце 1990-х, у них было бы намного меньше шансов добиться такого успеха, ведь тогда в России не было индустрии боев, промоушенов, залов и спарринг-партнеров. Им повезло попасть во время, когда всё это уже появилось.

— Успехи Хабиба и Яна ведут к росту индустрии, но начала она расти в нулевые годы. Деньги в нее стали вкладывать еще тогда, — считает Александр Скаредин.

Радость Петра Яна. | Источник: AP

Единственное, в чем мнения экспертов разошлись, так это в перспективах смешанных единоборств — станут ли они популярнее футбола и хоккея в России. Николай Клименко уверен, что вероятность догнать эти виды спорта существует.

— Хоккей тяжело обойти, так как это массовый и при этом олимпийский вид спорта, но те личности, о которых я сказал и о которых все знают — те же Нурмагомедов, Емельяненко, Ян, — однажды выведут ММА на один уровень с футболом и хоккеем, это лишь вопрос времени, — заключил эксперт.

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Александр Скаредин полагает, что в наших реалиях это невозможно. По сравнению с футболом и хоккеем российские ММА находятся в проигрышном положении.

— Можно просто сравнить суммы денег, которые вкладывают в данные виды спорта, и мы увидим, что это небо и земля, — заявил специалист. — Людям интересны отдельные турниры, им нравится смотреть на бои наших лидеров, но в целом футбол и хоккей им намного интереснее. Все отлично понимают, что такое гол, но очень небольшое количество людей знают, как считают очки в партере и прочие нюансы боев ММА. Даже в США смешанные единоборства далеко отстают по рейтингам от баскетбола и хоккея, несмотря на огромный прогресс UFC. ММА никогда не станет спортом номер один ни в мире, ни тем более в России, поэтому надо просто радоваться за наших чемпионов и надеяться, что смешанные единоборства становятся всё популярнее.

Следующим соперником Петра Яна с высокой долей вероятности будет Алджамейн Стерлинг. Хабиб Нурмагомедов должен провести бой против Джастина Гэтжи уже 19 сентября. Впрочем, подтверждения этому поединку по-прежнему пока не получено.