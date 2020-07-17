Тренер рассказал о серьезной травме у Яна перед боем с Альдо

— Несмотря на то, что я знаю Петра лично, работаю с ним каждый день и знаю, на что он способен, знаю, какой он бывает в лучший день, он все-таки меня удивил, — сказал Хатчинсон. — Никто не знает, но за две с половиной недели до боя Петр получил перелом, нанося удар ногой. А Альдо, если помните, один раз попал ему по больной ноге. Тот факт, что Петр это вынес, делает его настоящей легендой спорта. Вечером перед боем мы делали тесты, и врачи сказали, что выходить на бой опасно. А представьте, каково Петру выходить на поединок, зная, что у него есть слабое место. От этого очень сложно абстрагироваться.