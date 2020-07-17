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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер рассказал о серьезной травме у Яна перед боем с Альдо

Российский боец UFC Петр Ян получил серьезную травму ноги незадолго до поединка с бразильцем Жозе Альдо.

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Об этом в интервью «СЭ» рассказал тренер Яна — ирландец Джон Хатчинсон.

27-летний Ян (15−1) победил 33-летнего Альдо (28−7) 12 июля в Абу-Даби, завоевав вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

— Несмотря на то, что я знаю Петра лично, работаю с ним каждый день и знаю, на что он способен, знаю, какой он бывает в лучший день, он все-таки меня удивил, — сказал Хатчинсон. — Никто не знает, но за две с половиной недели до боя Петр получил перелом, нанося удар ногой. А Альдо, если помните, один раз попал ему по больной ноге. Тот факт, что Петр это вынес, делает его настоящей легендой спорта. Вечером перед боем мы делали тесты, и врачи сказали, что выходить на бой опасно. А представьте, каково Петру выходить на поединок, зная, что у него есть слабое место. От этого очень сложно абстрагироваться.

— Еще и бой проходил рано утром, Петр спал всего два часа перед ним. Но он справился. И мы еще не увидели лучших боев Петра Яна, они впереди, — добавил тренер. (Михаил Потапов).

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