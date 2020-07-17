Тренер рассказал о серьезной травме у Яна перед боем с Альдо
Российский боец UFC Петр Ян получил серьезную травму ноги незадолго до поединка с бразильцем Жозе Альдо.
Российский боец UFC Петр Ян получил серьезную травму ноги незадолго до поединка с бразильцем Жозе Альдо.
Об этом в интервью «СЭ» рассказал тренер Яна — ирландец Джон Хатчинсон.
27-летний Ян (15−1) победил 33-летнего Альдо (28−7) 12 июля в
— Несмотря на то, что я знаю Петра лично, работаю с ним каждый день и знаю, на что он способен, знаю, какой он бывает в лучший день, он
— Еще и бой проходил рано утром, Петр спал всего два часа перед ним. Но он справился. И мы еще не увидели лучших боев Петра Яна, они впереди, — добавил тренер. (Михаил Потапов).