Дана Уайт не исключил, что Фергюсон встретится с Хукером
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавние заявления бойца Дэна Хукера, который рассуждал о возможном противостоянии с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Тони Фергюсоном.
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавние заявления бойца Дэна Хукера, который рассуждал о возможном противостоянии с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Тони Фергюсоном.
По словам Уайта, поединок Фергюсона с Хукером может действительно состояться.
«Может ли состояться бой Фергюсона с Хукером? Не знаю, посмотрим. Дэн показал классное выступление в минувшем бою. Он выглядел великолепно, и обещаю, что мы разберёмся. Как я уже говорил, сейчас я не занимаюсь организацией новых встреч. Я
Напомним, Хукер в предыдущем бою встретился с Дастином Порье и в зрелищной дуэли уступил ему решением судей. Тони Фергюсон в последнем поединке досрочно проиграл Джастину Гэтжи.