Дана Уайт не исключил, что Фергюсон встретится с Хукером

«Может ли состояться бой Фергюсона с Хукером? Не знаю, посмотрим. Дэн показал классное выступление в минувшем бою. Он выглядел великолепно, и обещаю, что мы разберёмся. Как я уже говорил, сейчас я не занимаюсь организацией новых встреч. Я по-прежнему на “Бойцовском острове” и занят тем, чем занят», — приводит слова функционера BJ Penn.