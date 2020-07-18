Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца
Глава Dominance MMA и менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
Глава Dominance MMA и менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выражал соболезнования Нурмагомедову. При этом функционер подчеркнул, что организация намеренно не поднимала вопрос о будущих выступлениях, чтобы дать российскому бойцу время пережить утрату.
Планируется, что осенью 2020-го чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с претендентом на пояс — Гэтжи. Американец, в свою очередь, обладает временным титулом. Гэтжи завоевал его благодаря победе над Тони Фергюсоном.
Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 28 успешных поединков. Он уже дважды защитил чемпионский пояс UFC.