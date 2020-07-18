Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца

Источник: AP 2020

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

Абдель-Азиз заверил, что 31-летний Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи в 2020-м, несмотря на трагедию в его семье. «Сердце Хабиба разбито, но, в конце-концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте», — убежден менеджер.

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выражал соболезнования Нурмагомедову. При этом функционер подчеркнул, что организация намеренно не поднимала вопрос о будущих выступлениях, чтобы дать российскому бойцу время пережить утрату.

Планируется, что осенью 2020-го чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с претендентом на пояс — Гэтжи. Американец, в свою очередь, обладает временным титулом. Гэтжи завоевал его благодаря победе над Тони Фергюсоном.