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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Менеджер Нурмагомедова рассказал о будущем бойца

Глава Dominance MMA и менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о будущем спортсмена на фоне недавней смерти его отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Слова представителя россиянина приводит TMZ.

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Источник: AP 2020
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

Абдель-Азиз заверил, что 31-летний Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи в 2020-м, несмотря на трагедию в его семье. «Сердце Хабиба разбито, но, в конце-концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте», — убежден менеджер.

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выражал соболезнования Нурмагомедову. При этом функционер подчеркнул, что организация намеренно не поднимала вопрос о будущих выступлениях, чтобы дать российскому бойцу время пережить утрату.

Планируется, что осенью 2020-го чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов подерется с претендентом на пояс — Гэтжи. Американец, в свою очередь, обладает временным титулом. Гэтжи завоевал его благодаря победе над Тони Фергюсоном.

Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 28 успешных поединков. Он уже дважды защитил чемпионский пояс UFC.

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