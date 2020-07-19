Россиянин Аскаров победил бразильца Пантожу в поединке UFC на «Бойцовском острове»

Источник: Reuters

Благодаря победе Аскаров стал претендентом на титульный бой.

Ранее в воскресенье российский боец Арман Царукян (легкий вес) единогласным решением судей победил бразильца Дави Рамоса, а Хадис Ибрагимов (полутяжелый вес) техническим нокаутом (удар коленом в голову) уступил грузинскому бойцу Роману Долидзе, который провел первый поединок в UFC. После проигранного боя испанцу Хоэлю Альваресу 32-летний ирландский боец Джозеф Даффи (легкий вес) объявил о завершении карьеры (он провел 22 боя в смешанных единоборствах, одержал 16 побед (четыре нокаутом) и потерпел шесть поражений).

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27-летний Аскаров провел 13-й поединок в смешанных единоборствах, в его активе 12 побед (три нокаутом) и одна ничья. 23-летний Царукян принял участие в 17 боях, он одержал 15 побед (пять нокаутом) и потерпел два поражения. В активе 25-летнего Ибрагимова 11 боев, в которых он восемь раз победил (дважды нокаутом) и три раза проиграл (поражение от Долидзе стало для Ибрагимова третьим подряд).