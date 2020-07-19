Фигередо победил Бенавидеса и завоевал титул UFC в наилегчайшей весовой категории

32-летний Фигередо провел 20 боев в смешанных единоборствах, в его активе 19 побед (девять нокаутом) и одно поражение. На счету 35-летнего Бенавидеса 35 боев, в которых он одержал 28 побед (восемь нокаутом) и потерпел семь поражений.