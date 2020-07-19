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09:29 (мск), источник: ТАСС

Фигередо победил Бенавидеса и завоевал титул UFC в наилегчайшей весовой категории

ТАСС, 19 июля. Бразилец Дейвисон Фигередо победил американца Джозефа Бенавидеса в бою за вакантный титул в наилегчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 173, который прошел на острове Яс в ОАЭ.

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Источник: Reuters

32-летний Фигередо провел 20 боев в смешанных единоборствах, в его активе 19 побед (девять нокаутом) и одно поражение. На счету 35-летнего Бенавидеса 35 боев, в которых он одержал 28 побед (восемь нокаутом) и потерпел семь поражений.

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Ранее в воскресенье швед Джек Херманссон (средний вес) болевым приемом победил американца Кевина Гастелума. По информации телеканала ESPN, 19 сентября новозеландец Исраэль Адесанья проведет защиту титула чемпиона в среднем весе в бою против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 253 (место проведения будет объявлено позднее).

Россиянин Аскар Аскаров решением судей победил бразильца Алешандре Пантожу в бою в наилегчайшем весе, Арман Царукян (легкий вес) решением судей победил бразильца Дави Рамоса, а Хадис Ибрагимов (полутяжелый вес) техническим нокаутом (удар коленом в голову) уступил грузинскому бойцу Роману Долидзе.

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