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10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дейвисон Фигейреду: Я рос с дикими животными и взял кое-что от них

Бразилец Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.

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Источник: Reuters

Он поделился своими впечатлениями от завоевания титула.

— Я знал, что мое время придет, буду защищать этот пояс, — приводит слова бразильца MMA Fighting. — Я буду активным чемпионом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я — парень с острова Марахо на севере Бразилии и в районе Амазонки. Привык расти вместе с дикими животными, думаю, что взял кое-что от них. Я свиреп в октагоне. Это действительно то, для чего работал. Всю неделю говорил, что собираюсь закончить этот бой в первом раунде.

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