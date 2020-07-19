Дейвисон Фигейреду: Я рос с дикими животными и взял кое-что от них
Бразилец Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.
Бразилец Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.
Он поделился своими впечатлениями от завоевания титула.
— Я знал, что мое время придет, буду защищать этот пояс, — приводит слова бразильца MMA Fighting. — Я буду активным чемпионом.
Я — парень с острова Марахо на севере Бразилии и в районе Амазонки. Привык расти вместе с дикими животными, думаю, что взял