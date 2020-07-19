Дейвисон Фигейреду: Я рос с дикими животными и взял кое-что от них

— Я знал, что мое время придет, буду защищать этот пояс, — приводит слова бразильца MMA Fighting. — Я буду активным чемпионом.

Я — парень с острова Марахо на севере Бразилии и в районе Амазонки. Привык расти вместе с дикими животными, думаю, что взял кое-что от них. Я свиреп в октагоне. Это действительно то, для чего работал. Всю неделю говорил, что собираюсь закончить этот бой в первом раунде.