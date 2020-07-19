Фигередо и Физиев получили бонусы от UFC
Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо получил бонус от UFC, рассказал президент лиги Дана Уайт на
Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо получил бонус от UFC, рассказал президент лиги Дана Уайт на
Бразилец получил дополнительные $ 50 тыс. за выступление вечера. Напомним, в главном поединке шоу он удушающим приёмом победил Джозефа Бенавидеса и стал новым чемпионом лиги.
Кроме бразильца бонус за выступление вечера получила Ариан Липски, досрочно победившая Луану Каролину. Бразильянка также заработала $ 50 тыс.
Лучшим поединком турнира была признана схватка Рафаэля Физиева и Марка Дьякисе. За это оба спортсмена были вознаграждены бонусами в размере $ 50 тыс.
Напомним, на турнире выступили три россиянина. Аскар Аскаров и Арман Царукян одержали победу, а Хадис Ибрагимов потерпел досрочное поражение от Романа Долидзе.