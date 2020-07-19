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11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигередо и Физиев получили бонусы от UFC

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо получил бонус от UFC, рассказал президент лиги Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.

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Источник: Reuters

Бразилец получил дополнительные $ 50 тыс. за выступление вечера. Напомним, в главном поединке шоу он удушающим приёмом победил Джозефа Бенавидеса и стал новым чемпионом лиги.

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Кроме бразильца бонус за выступление вечера получила Ариан Липски, досрочно победившая Луану Каролину. Бразильянка также заработала $ 50 тыс.

Лучшим поединком турнира была признана схватка Рафаэля Физиева и Марка Дьякисе. За это оба спортсмена были вознаграждены бонусами в размере $ 50 тыс.

Напомним, на турнире выступили три россиянина. Аскар Аскаров и Арман Царукян одержали победу, а Хадис Ибрагимов потерпел досрочное поражение от Романа Долидзе.

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