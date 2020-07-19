Боец UFC из Чечни подерется второй раз за месяц

26-летний Чимаев получит второй поединок менее чем через две недели после своего дебюта в организации. Соперником шведского спортсмена станет ирландец Риз Маки. Бой должен пройти 26 июля на «бойцовском острове». Таким образом, Чимаев подерется во второй раз за месяц.

Чимаев успешно дебютировал в UFC 16 июля, вынудив сдаться валлийца Джона Филлипса. Выступление бойца получило высокую оценку среди экспертов и болельщиков. Сам Чимаев выразил готовность вновь выйти в октагон в ближайшее время. Отсутствие волнения в клетке боец объяснил чеченским происхождением.