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14:12 (мск), источник: РБК

Менеджер Нурмагомедова назвал новое условие реванша с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе согласится провести бой с ирландцем только в том случае, если он одержит победу над Исламом Махачевым.

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Источник: AP 2020
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В бою между россиянином и американцем на кону стоял «объединенный» пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова, в очередной раз высказался по поводу возможного реванша российского чемпиона UFC в легком весе и ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. По его словам, ирландец не находится в списке ближайших претендентов на бой с Нурмагомедовым и должен одержать серию побед, чтобы получить реванш с россиянином.

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«Макгрегор должен подраться с Нейтом Диасом или Хорхе Масвидалем, чтобы он стал нам интересен. У Конора есть только один вариант для боя с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш», — заявил Абдель-Азиз в интервью TMZ.

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Ранее в этом году Абдель-Азиз неоднократно высказывался о возможном поединке Нурмагомедова и Макгрегора. В феврале он предлагал ирландцу взять реванш в уличной драке, а месяц спустя указал необходимым условием для боя победу Макгрегора над Джастином Гэтжи. Позднее менеджер назвал бой Нурмагомедова с ирландцем вероятным, а затем заявил, что Макгрегору нужно больше побед, чтобы получить реванш.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел в октябре 2018 года. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC. Поединок сопровождался множеством скандалов — перед боем спортсмены неоднократно оскорбляли друг друга, а после его завершения в октагоне произошла массовая драка с участием обоих бойцов.

В июне этого года Макгрегор в третий раз объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной этого решения спортсмен назвал нежелание UFC предоставить ему титульный бой с Джастином Гэтжи, после которого в случае победы он мог бы претендовать на реванш с Нурмагомедовым.

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