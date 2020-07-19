Менеджер Нурмагомедова назвал новое условие реванша с Макгрегором
Чемпион UFC в легком весе согласится провести бой с ирландцем только в том случае, если он одержит победу над Исламом Махачевым.
Чемпион UFC в легком весе согласится провести бой с ирландцем только в том случае, если он одержит победу над Исламом Махачевым.
Менеджер Али
«Макгрегор должен подраться с Нейтом Диасом или Хорхе Масвидалем, чтобы он стал нам интересен. У Конора есть только один вариант для боя с Хабибом — подраться с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб даст ему реванш», — заявил
Ранее в этом году
Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел в октябре 2018 года. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC. Поединок сопровождался множеством скандалов — перед боем спортсмены неоднократно оскорбляли друг друга, а после его завершения в октагоне произошла массовая драка с участием обоих бойцов.
В июне этого года Макгрегор в третий раз объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной этого решения спортсмен назвал нежелание UFC предоставить ему титульный бой с Джастином Гэтжи, после которого в случае победы он мог бы претендовать на реванш с Нурмагомедовым.