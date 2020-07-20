Стерлинг назвал Яна «бумажным чемпионом»

— Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном.

Он не победил ни одного бойца из топ-5, а теперь владеет поясом. Так удобно. Быстрый взлет — быстрое падение, — написал Стерлинг в Twitter.