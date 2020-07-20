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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стерлинг назвал Яна «бумажным чемпионом»

Боец UFC Алджамейн Стерлинг высказал свое отношение к чемпионству Петра Яна в легчайшем дивизионе.

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— Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном.

Он не победил ни одного бойца из топ-5, а теперь владеет поясом. Так удобно. Быстрый взлет — быстрое падение, — написал Стерлинг в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Петр Ян 11 июля победил Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом.

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