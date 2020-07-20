Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи

Уайт заявил, что бой должен состояться в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он также порассуждал о том, что Нурмагомедов достиг всего в UFC и может заканчивать карьеру. «Никогда не будет такого же, как Хабиб. Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру», — посчитал глава UFC.