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12:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал место проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит The National.

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Источник: AP 2020
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В бою между россиянином и американцем на кону стоял «объединенный» пояс чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Уайт заявил, что бой должен состояться в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он также порассуждал о том, что Нурмагомедов достиг всего в UFC и может заканчивать карьеру. «Никогда не будет такого же, как Хабиб. Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру», — посчитал глава UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

16 июля Уайт рассказал, что организация нашла замену Нурмагомедову в случае, если он откажется от поединка с Гэтжи. Он заявил, что вариантом для подстраховки является американец Дастин Порье.

Нурмагомедов осенью 2020-го должен встретиться с Гэтжи. Американец ранее заменил россиянина в бою с Тони Фергюсоном, победил его и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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