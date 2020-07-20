Глава UFC отметил, что не боится возможного решения Нурмагомедова завершить карьеру

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Уайт назвал Нурмагомедова непобедимым бойцом, достигшим всего, но он понимает, что россиянин не будет сражаться вечно. При этом на решение о продолжении карьеры россиянина может повлиять недавняя кончина его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. 7 июня один из главных соперников Нурмагомедова, бывший владелец пояса UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он [Нурмагомедов] непобедим, он достиг всего, он заработал много денег, — сказал Уайт. — Посмотрите на Конора Макгрегора, чего он достиг, он суперзвезда. Эти парни уходят на пенсию, так случается, и я никогда не беспокоюсь об этом — это просто часть бизнеса».

«Никогда не будет другого Хабиба, такого же, как Хабиб, никогда не будет другого Конора. Но будут и другие звезды, и это интересная часть нашей жизни — кто будет следующим? Кто бы мог подумать, что у нас будет суперзвезда из Ирландии? И кто бы мог подумать, что у нас будет непобедимый чемпион, который станет так любим мусульманами во всем мире?».

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул благодаря победе над американцем Дастином Порье.