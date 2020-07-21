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10:12 (мск), источник: ТАСС

Турнир UFC 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Ризван Магомедов.

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Источник: AP 2020

«Турнир действительно пройдет в Лас-Вегасе», — сказал Магомедов.

В турнире примет участие российский боец Зубайра Тухугов. Изначально главным боем соревнования должен был стать поединок между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Сам турнир планировалось провести в Абу-Даби 19 сентября.

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