Турнир UFC 253 пройдет не в Абу-Даби, а в Лас-Вегасе
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253 пройдет не в
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253 пройдет не в
«Турнир действительно пройдет в Лас-Вегасе», — сказал Магомедов.
В турнире примет участие российский боец Зубайра Тухугов. Изначально главным боем соревнования должен был стать поединок между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Сам турнир планировалось провести в