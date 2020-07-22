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20:55 (мск), источник: ТАСС

Боец Александр Емельяненко заявил, что планирует нокаутировать Исмаилова

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко хочет досрочно завершить поединок с Магомедом Исмаиловым. Об этом он заявил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"
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Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — сказал Емельяненко.

Бой Исмаилов — Емельяненко пройдет 24 июля в Сочи без зрителей. Изначально поединок должен был состояться весной в Москве, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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