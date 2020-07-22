Боец Александр Емельяненко заявил, что планирует нокаутировать Исмаилова
СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко хочет досрочно завершить поединок с Магомедом Исмаиловым. Об этом он заявил журналистам.
СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко хочет досрочно завершить поединок с Магомедом Исмаиловым. Об этом он заявил журналистам.
«Я всегда хочу досрочно завершить бой. Его хватит на один раунд, потом он устанет», — сказал Емельяненко.
Бой Исмаилов — Емельяненко пройдет 24 июля в Сочи без зрителей. Изначально поединок должен был состояться весной в Москве, но был перенесен