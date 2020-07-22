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21:31 (мск), источник: ТАСС

Боец Александр Емельяненко рассказал о хронической травме носа

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал журналистам о хронической травме носа перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

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Источник: РИА "Новости"
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Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

«Я всегда дышу ртом, потому что у меня хроническая травма носа. Он весь сломан, я не могу им дышать», — сказал Емельяненко.

Бой пройдет 24 июля в Сочи без зрителей в рамках организации Absolut Championship Akhmat (ACA).

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