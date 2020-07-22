Боец Александр Емельяненко рассказал о хронической травме носа
СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал журналистам о хронической травме носа перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал журналистам о хронической травме носа перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
«Я всегда дышу ртом, потому что у меня хроническая травма носа. Он весь сломан, я не могу им дышать», — сказал Емельяненко.
Бой пройдет 24 июля в Сочи без зрителей в рамках организации Absolut Championship Akhmat (ACA).