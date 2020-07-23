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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов о смерти отца: Ты был другом, братом и тренером в одном лице

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram обратился к своему отцу, скончавшемуся 3 июля.

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Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был похоронен в своем родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

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«Тебя будет не хватать, отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь, ты был доволен мною», — написал Нурмагомедов.

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