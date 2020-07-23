Нурмагомедов о смерти отца: Ты был другом, братом и тренером в одном лице

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был похоронен в своем родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

«Тебя будет не хватать, отец, ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему что я умею, надеюсь, ты был доволен мною», — написал Нурмагомедов.