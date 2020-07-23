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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Емельяненко рассказал о роли Кадырова в подготовке к бою с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как Рамзан Кадыров повлиял на его подготовку к бою с россиянином Магомедом Исмаиловым.

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«Он создал все условия, помог подготовиться, самостоятельно я бы не смог подойти к бою в такой форме, в какой подхожу. Всё было под его надзором, под его чутким руководством. Я не нуждаюсь ни в психологе до боя, ни в психологе после боя. Просто, как и большинство знакомых и близких людей, он пожелал победы и остаться без травм. Ахмат — сила», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов состоится в Сочи 24 июля и возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

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