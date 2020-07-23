А. Емельяненко рассказал о роли Кадырова в подготовке к бою с Исмаиловым

«Он создал все условия, помог подготовиться, самостоятельно я бы не смог подойти к бою в такой форме, в какой подхожу. Всё было под его надзором, под его чутким руководством. Я не нуждаюсь ни в психологе до боя, ни в психологе после боя. Просто, как и большинство знакомых и близких людей, он пожелал победы и остаться без травм. Ахмат — сила», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».