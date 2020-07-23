Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов перед боем
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов приняли участи в дуэли взглядов перед очным поединком в Сочи.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов приняли участи в дуэли взглядов перед очным поединком в Сочи.
Бой Емельяненко и Исмаилова должен был пройти в Москве весной текущего года, но был перенесен
«Завтра вечером все закончится», — подписал видео Исмаилов.
Ранее прошла процедура взвешивания противников. Согласно полученным данным, Емельяненко тяжелее Исмаилова более чем на 20 килограммов.