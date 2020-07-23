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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов перед боем

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов приняли участи в дуэли взглядов перед очным поединком в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой Емельяненко и Исмаилова должен был пройти в Москве весной текущего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на 24 июля в Сочи. Поединок пройдет без зрителей.

«Завтра вечером все закончится», — подписал видео Исмаилов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее прошла процедура взвешивания противников. Согласно полученным данным, Емельяненко тяжелее Исмаилова более чем на 20 килограммов.

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