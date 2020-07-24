Емельяненко и Исмаилов в рамках турнира ACA проведут бой в Сочи

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Изначально бой должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Исмаилов является бойцом среднего веса, поэтому в преддверии поединка с Емельяненко ему пришлось набрать более 10 кг.

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«Конечно, это непривычно. Я тяжелее, реакция чуть медленнее. Рассчитываю на первый раунд. Если бой затянется, будет тяжело», — рассказал Исмаилов ТАСС.

Емельяненко же похудел на 20 кг в преддверии поединка. Он считает, что у Исмаилова нет шансов из-за большой разницы в весе. На взвешивании перед боем Емельяненко оказался тяжелее на 22,5 кг.

Поединок в Сочи изначально планировалось провести со зрителями, однако позднее ACA пришлось отказаться от данной идеи. Болельщики, которые уже успели купить билеты, получат полную компенсацию.