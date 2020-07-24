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08:54 (мск), источник: ТАСС

Емельяненко и Исмаилов в рамках турнира ACA проведут бой в Сочи

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи. Поединок пройдет в тяжелом весе и будет состоять из трех раундов.

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Изначально бой должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Исмаилов является бойцом среднего веса, поэтому в преддверии поединка с Емельяненко ему пришлось набрать более 10 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Конечно, это непривычно. Я тяжелее, реакция чуть медленнее. Рассчитываю на первый раунд. Если бой затянется, будет тяжело», — рассказал Исмаилов ТАСС.

Емельяненко же похудел на 20 кг в преддверии поединка. Он считает, что у Исмаилова нет шансов из-за большой разницы в весе. На взвешивании перед боем Емельяненко оказался тяжелее на 22,5 кг.

Поединок в Сочи изначально планировалось провести со зрителями, однако позднее ACA пришлось отказаться от данной идеи. Болельщики, которые уже успели купить билеты, получат полную компенсацию.

Емельяненко, одержавший за карьеру 20 побед нокаутом, считается фаворитом поединка, однако Исмаилов не боится мощи своего оппонента. «У меня есть небольшая нервозность и мандраж. Если мандража не будет, то люди не увидят настоящего Магомеда Исмаилова в клетке. Я не боюсь [Емельяненко], но волнение будет присутствовать за два часа до боя», — сказал Исмаилов.

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