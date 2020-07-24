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15:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец MMA отказался от чемпионского пояса из-за братьев-мусульман

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов отказался от чемпионского пояса Gorilla Fighting Championship (GFC) из-за братьев-мусульман. Его слова приводятся в Instagram организации.

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Фахретдинов заявил, что из-за религиозных убеждений не дерется с мусульманами, а претендентами на титул в данный момент являются мусульмане Фаридун Одилов и Даурен Ермеков. «Бой — это бой, на него нужно настраиваться, выходить. Нужно воевать. С братьями я не могу так драться, а выходить страдать ерундой в клетку и бить по лицу — не хочу», — отметил он.

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Боец уточнил, что не собирается завершать карьеру. «Я ни в коем случае не говорю, что я не вернусь. Посмотрим, кто будет чемпионом. Я оставил этот пояс, чтобы не нарушать свои принципы!» — подытожил он.

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На счету Фахретдинова 18 побед и два поражения в поединках по правилам MMA. В последний раз он одержал победу над бразильцем Джонни Карлосом единогласным решением судей.

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