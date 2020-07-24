Российский боец MMA отказался от чемпионского пояса из-за братьев-мусульман
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов отказался от чемпионского пояса Gorilla Fighting Championship (GFC)
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов отказался от чемпионского пояса Gorilla Fighting Championship (GFC)
Фахретдинов заявил, что
Боец уточнил, что не собирается завершать карьеру. «Я ни в коем случае не говорю, что я не вернусь. Посмотрим, кто будет чемпионом. Я оставил этот пояс, чтобы не нарушать свои принципы!» — подытожил он.
На счету Фахретдинова 18 побед и два поражения в поединках по правилам MMA. В последний раз он одержал победу над бразильцем Джонни Карлосом единогласным решением судей.