Исмаилов: Победа над Александром Емельяненко является особенной

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

«Мы хотим попробовать себя в чем-то новом. Давно слежу за Александром, с начала его карьеры. Это для меня особенный боец, это особенная победа», — сказал Исмаилов.