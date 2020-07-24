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24 июля, источник: ТАСС

Исмаилов: Победа над Александром Емельяненко является особенной

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отметил, что победа над Александром Емельяненко является для него особой. Об этом Исмаилов сказал после боя.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

«Мы хотим попробовать себя в чем-то новом. Давно слежу за Александром, с начала его карьеры. Это для меня особенный боец, это особенная победа», — сказал Исмаилов.

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На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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