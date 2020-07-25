Шлеменко: Исмаилов от боя к бою растет, а у Емельяненко деградация

« Бой получился на заглядение. Но не скажу, что чем-то удивлен. Александр не смог что-то особенное показать в этом бою. Думаю, я не был каким-то гуру, и многие предсказывали, как будет идти бой. Даже Рамзан Кадыров говорил, что Мага будет проходить в ноги. Он базовый борец, заточенный под борьбу. Зачем ему что-то другое изображать? Почему Александр не нашел противоядие против Исмаилова? Потому что халатное отношение к жизни, халатное отношение к своему здоровью, к подготовке. Тут много факторов.

Еще недооценка соперника. Многие тяжеловесы думают, что выйдут и всех будут разбрасывать. Но это не всегда получается. Александру очень сильно не хватало скорости. А почему? Потому что Мага — не тяжеловес, ему проще. И давайте честно — если посмотреть последний этап карьеры, то Мага от боя к бою растет, проходит все серьезнее соперников в своей карьере. А у Александра деградация. Последний его соперник — Кокляев. Ну какой можно получить опыт от боя с Михаилом? Саша чуть заигрался в шоу, в трештоки. У него это хорошо получается, но он давно остановился в росте и прогрессе. Саша не является разносторонним бойцом, а это плохо для ММА. Не скажу, что его карьера идет к концу. Признаемся честно — его бои всегда зрелищны. Хоть он сегодня и проиграл, но проиграл достойно. У него есть все, чтобы дальше драться. Но должно остаться желание. И сила воли отказаться от вредных привычек, к которым он частенько прибегает", — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.