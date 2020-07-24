Александр Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

Емельяненко потребовалась помощь после боя с Исмаиловым в связи с полученными травмами и рассечениями.