Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
24 июля, источник: ТАСС

Александр Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправлен в больницу после поединка с Магомедом Исмаиловым, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

Емельяненко потребовалась помощь после боя с Исмаиловым в связи с полученными травмами и рассечениями.

На счету Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Читайте также
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Глава РФС выступил с обращением к «Спартаку» и «Зениту»
Защитник Кирилл Набабкин близок к уходу из ЦСКА
Российская фигуристка призналась, что переболела коронавирусом
«Чего они молчали так долго?» Хоркина о секс-скандале в США
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах вингера «Баварии»
Магомед Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь