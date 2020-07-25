Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова
СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова.
СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова.
«Все проходит, и это пройдет», — сказал он после поединка.
В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко. Бой проходил в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.
На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.