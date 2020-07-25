Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Все проходит, и это пройдет», — сказал он после поединка.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко. Бой проходил в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f15aa4476c70f34b48bd" data-vnd="f15aa4476c70f34b48bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f15aa4476c70f34b48bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.