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8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
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08:58 (мск), источник: ТАСС

Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова.

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«Все проходит, и это пройдет», — сказал он после поединка.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко. Бой проходил в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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