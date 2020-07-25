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09:12 (мск), источник: ТАСС

Врачи диагностировали перелом носа у Александра Емельяненко

ТАСС, 25 июля. Российский боец Александр Емельяненко сломал нос в поединке с Магомедом Исмаиловым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко. Бой проходил на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

«Врачи диагностировали перелом носа», — сказал собеседник агентства.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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