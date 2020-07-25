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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

Сехудо попросил о возвращении в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо попросил о возвращении в промоушен.

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В Twitter боец обратился к главе UFC Дане Уайту.

«Позвольте мне сотворить историю, Дана Уайт. Обещаю, что сделаю полулегкий дивизион великим», — написал Сехудо.

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33-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в мае после защиты титула в легчайшем весе.

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Примечательно, что за вакантный пояс бой провели россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Алдо, победа досталась Яну, который стал вторым чемпионом UFC из России.

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