Сехудо попросил о возвращении в UFC

В Twitter боец обратился к главе UFC Дане Уайту.

«Позвольте мне сотворить историю, Дана Уайт. Обещаю, что сделаю полулегкий дивизион великим», — написал Сехудо.

33-летний спортсмен объявил о завершении карьеры в мае после защиты титула в легчайшем весе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что за вакантный пояс бой провели россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Алдо, победа досталась Яну, который стал вторым чемпионом UFC из России.