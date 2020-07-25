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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Кадыров подвёл итоги боя Емельяненко — Исмаилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвёл итоги турнира АСА 107, в главном событии которого Магомед Исмаилов победил нокаутом Александра Емельяненко.

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«Дорогие друзья! По-настоящему зрелищным и напряжённым выдался бойцовский турнир ACA 107 в Сочи. Спортсмены продемонстрировали уникальную волю к победе и высокий уровень мастерства. Особенно отличились бойцы чеченского республиканского клуба “Ахмат”. Наш боец Магомед Бибулатов в первом же раунде нокаутировал соперника Никиту Чистякова. Отличился представитель клуба “Ахмат” Хасейн Шайхаев, которому хватило 32 секунд, чтобы удушающим приемом вырвать победу у Аслана Шогова. Хусейн Шайхаев победил Ахмеда Мусакаева решением судей. Нашхо Галаев и Абубакар Вагаев пополнили очередными победами копилку нашего бойцовского клуба. Ну, а самым необычным поединком стала кульминация противостояния звёзд тяжёлого и среднего веса Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети. Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами. В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова. Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в “Инстаграме” оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки. Так что восстанавливайтесь, бойцы! Зрители ждут ваших новых поединков! Ахмат — сила!» — написал Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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