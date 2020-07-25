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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рефери объяснил причину досрочной остановки боя Емельяненко и Исмаилова

Российский рефери Виктор Корнеев рассказал, почему досрочно остановил бой между бойцами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Бой в тяжелом весе между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи на турнире АСА 107. Магомед Исмаилов одержал победу в третьем раунде техническим нокаутом.

«В одном из раундов Александр получил рассечение. Когда Александр развернулся ко мне лицом, я увидел, что у него все лицо в крови и кровь заливала глаз. Там рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар, совсем оторвал бы эту часть?! Я бы даже не смог представить, какая операция была бы по сшиванию», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Рефери также отметил, что, по его мнению, если бы бой не был остановлен, то дальнейшие добивания могли сказаться на здоровье Емельяненко.

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