Рефери объяснил причину досрочной остановки боя Емельяненко и Исмаилова

«В одном из раундов Александр получил рассечение. Когда Александр развернулся ко мне лицом, я увидел, что у него все лицо в крови и кровь заливала глаз. Там рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар, совсем оторвал бы эту часть?! Я бы даже не смог представить, какая операция была бы по сшиванию», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».