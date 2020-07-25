Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов рассказал об общении со своим оппонентом Александром Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов рассказал об общении со своим оппонентом Александром Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107. Об этом сообщает «Матч ТВ».
34-летний Исмаилов признался, что Емельяненко попросил его о проведении реванша. При этом боец подчеркнул, что не намерен выступать в тяжелом весе. Для поединка против Емельяненко Исмаилов набрал вес. Перед схваткой он составлял 93,8 килограмма. При этом боец выступает в средней весовой категории.
24 июля Исмаилов нокаутировал соперника на турнире в Сочи. Рефери остановил поединок в третьем раунде, зафиксировав поражение 38-летнего Емельяненко нокаутом. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако
Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 38-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.