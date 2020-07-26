Макгрегор показал, как бьёт по воротам. Серхио Рамос пригласил его на тренировку

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Ирландец неплохо прикладывался по мячу, несколько раз поразил ворота, а в ряде эпизодов сейвы совершил вратарь.

«Что думаешь об этом, Серхио Рамос?» — написал Макгрегор под видео, отметив в послании защитника мадридского «Реала».

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Известный футболист не оставил без внимания пост Макгрегора и пригласил его на тренировку титулованного клуба.