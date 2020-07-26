Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:15
Болонья
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
СПАЛ
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Сампдория
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
9Золотой дубль «Зенита»
11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор показал, как бьёт по воротам. Серхио Рамос пригласил его на тренировку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как бьёт по воротам.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Ирландец неплохо прикладывался по мячу, несколько раз поразил ворота, а в ряде эпизодов сейвы совершил вратарь.

«Что думаешь об этом, Серхио Рамос?» — написал Макгрегор под видео, отметив в послании защитника мадридского «Реала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Известный футболист не оставил без внимания пост Макгрегора и пригласил его на тренировку титулованного клуба.

«Отлично, дружище. Подумай о том, чтобы присоединиться к тренировке мадридского “Реала”. Будем рады видеть тебя в любое время», — написал испанец. Ответ испанского футболиста собрал уже более 24 тыс. лайков.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Золотой дубль «Зенита». Клуб 2-й раз выиграл РПЛ и Кубок России
Матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Источник: «Милан» ведет переговоры по трансферу Ал. Миранчука
Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона НХЛ
Тренер «Интера»: Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь
Тренировавшийся с Головкиным супертяж одержал досрочную победу
Фигура Клишиной в купальнике вызвала зависть фанатов (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь