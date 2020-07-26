Макгрегор показал, как бьёт по воротам. Серхио Рамос пригласил его на тренировку
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как бьёт по воротам.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как бьёт по воротам.
Ирландец неплохо прикладывался по мячу, несколько раз поразил ворота, а в ряде эпизодов сейвы совершил вратарь.
«Что думаешь об этом, Серхио Рамос?» — написал Макгрегор под видео, отметив в послании защитника мадридского «Реала».
Известный футболист не оставил без внимания пост Макгрегора и пригласил его на тренировку титулованного клуба.
«Отлично, дружище. Подумай о том, чтобы присоединиться к тренировке мадридского “Реала”. Будем рады видеть тебя в любое время», — написал испанец. Ответ испанского футболиста собрал уже более 24 тыс. лайков.