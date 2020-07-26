Эмеев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби

Эмеев доминировал в первой пятиминутке и сумел провести три тейкдауна. В конце раунда Рамазан пропустил неприятный удар коленом, но от проблем его спас гонг. Второй раунд преимущественно прошёл в стойке, и Эмеев также записал его себе в актив. В заключительном отрезке Штольце попытался активизироваться, но россиянин сумел не упустить инициативу и одержал победу решением судей.