Эмеев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби
На «Бойцовском острове» в
На «Бойцовском острове» в
В его предварительном карде уже выступил Рамазан Эмеев. Соперником россиянина стал дебютант лиги, 27-летний немец Николас Штольце.
Эмеев доминировал в первой пятиминутке и сумел провести три тейкдауна. В конце раунда Рамазан пропустил неприятный удар коленом, но от проблем его спас гонг. Второй раунд преимущественно прошёл в стойке, и Эмеев также записал его себе в актив. В заключительном отрезке Штольце попытался активизироваться, но россиянин сумел не упустить инициативу и одержал победу решением судей.
Таким образом, он закрыл поражение, полученное в ноябре минувшего года на турнире в Москве, когда он по очкам проиграл Энтони Рокко Мартину. Всего в UFC у Эмеева теперь 4 победы и 1 поражение.