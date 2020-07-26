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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмеев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3.

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Источник: Reuters

В его предварительном карде уже выступил Рамазан Эмеев. Соперником россиянина стал дебютант лиги, 27-летний немец Николас Штольце.

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Эмеев доминировал в первой пятиминутке и сумел провести три тейкдауна. В конце раунда Рамазан пропустил неприятный удар коленом, но от проблем его спас гонг. Второй раунд преимущественно прошёл в стойке, и Эмеев также записал его себе в актив. В заключительном отрезке Штольце попытался активизироваться, но россиянин сумел не упустить инициативу и одержал победу решением судей.

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Таким образом, он закрыл поражение, полученное в ноябре минувшего года на турнире в Москве, когда он по очкам проиграл Энтони Рокко Мартину. Всего в UFC у Эмеева теперь 4 победы и 1 поражение.

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