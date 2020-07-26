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09:33 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Мовсар Евлоев продлил победную серию в UFC

ТАСС, 26 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC on ESPN 14, который проходил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Поединок в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) продолжался все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 26-летнего россиянина теперь 13 побед, ни одного поражения в ММА. Он провел третий бой в UFC и одержал третью победу. В активе 33-летнего Гранди 12 побед и 2 поражения в ММА.

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В рамках этого же турнира россиянин Рамазан Эмеев в поединке полусреднего веса (до 77,6 кг) победил единогласным решением судей Никласа Штольце из Германии. На счету 33-летнего Эмеева стало 19 побед в ММА при четырех поражениях.

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Оба поединка с участием россиян прошли в предварительном карде UFC on ESPN 14.

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Главным боем вечера стал поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (Австралия) и Дарреном Тиллом (Великобритания).

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