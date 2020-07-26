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09:40 (мск), источник: ТАСС

Уроженец Чечни одержал две победы в UFC в разных весах за 10 дней

ТАСС, 26 июля. Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев выиграл поединок у британца Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Уроженец Чечни, представляющий Швецию, нокаутировал соперника в первом раунде боя в полусреднем весе (до 77,6 кг).

Чимаев провел второй бой в UFC, боец дебютировал в рамках промоушена 10 дней назад. 16 июля он досрочно победил британца Джона Филлипса на UFC on ESPN 13 в среднем весе (до 83,9 кг). Впервые в истории UFC боец одержал две победы со столь коротким интервалом в двух весовых категориях.

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На счету 26-летнего Чимаева теперь 8 побед, ни одного поражения в ММА.

Главным боем UFC on ESPN 14 станет поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (Австралия) и Дарреном Тиллом (Великобритания).

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