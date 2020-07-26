Уроженец Чечни одержал две победы в UFC в разных весах за 10 дней

Чимаев провел второй бой в UFC, боец дебютировал в рамках промоушена 10 дней назад. 16 июля он досрочно победил британца Джона Филлипса на UFC on ESPN 13 в среднем весе (до 83,9 кг). Впервые в истории UFC боец одержал две победы со столь коротким интервалом в двух весовых категориях.