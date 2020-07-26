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10:12 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Антигулов потерпел поражение на турнире UFC

ТАСС, 26 июля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Антигулов уступил британцу Полу Крейгу на турнире UFC on ESPN 14, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Поединок в полутяжелой весовой категории (до 93 кг) завершился в первом раунде, Крейг выиграл удушающим приемом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок прошел в рамках основного карда турнира. Главным боем вечера станет противостояние в среднем весе Роберта Уиттакера (Австралия) и Даррена Тилла (Великобритания).

Во время загрузки произошла ошибка.

33-летний Антигулов потерпел седьмое поражение (третье подряд) в ММА при 20 победах. На счету 32-летнего Крейга 13 побед и 4 поражения.

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